ЗМІ: президент Румунії наприкінці тижня почне офіційні консультації про новий уряд

Президент Румунії Нікушор Дан у четвер-п’ятницю проведе офіційні консультації з партіями щодо формування нового уряду.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, 14-15 травня Нікушор Дан проведе офіційні консультації з представленими у парламенті політичними партіями стосовно формування нового уряду.

Дан нібито розглядає чотири сценарії. За першим, буде сформовано уряд меншості довкола Національної ліберальної партії та Союзу порятунку Румунії. Водночас повернення Боложана на посаду прем’єра у такому випадку вже не планується.

Ще один варіант – уряд меншості довкола Соціально-демократичної партії, з Соріном Гріндяну на посаді прем’єра.

Ще два сценарії, який розглядає президент – створення "політичного уряду" на чолі з прем’єром-технократом, або ж повністю технократичного уряду.

За словами джерел, Нікушор Дан також представить "дорожню мапу" для майбутнього уряду, яку слід буде виконувати незалежно від того, який зі сценаріїв створення уряду реалізується.

Нагадаємо, на початку травня Румунія занурилася у політичну кризу після того, як соціал-демократи вийшли з коаліції, а згодом змогли оголосити недовіру уряду Іліє Боложана.

Президент Румунії Нікушор Дан у своїй першій заяві після відставки уряду Боложана висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

Очікують, що процес формування нового уряду може тривати тижнями; уряд Боложана на цей період продовжить працювати у ролі тимчасового.

