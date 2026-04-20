Туск: Польща допоможе Угорщині повернутися до звичного європейського життя

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв допомогу Угорщині у поверненні до звичного європейського життя.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Глава польського уряду висловлювався щодо змін, до яких призвели вибори в Угорщині.

"Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр уже звернувся з проханням, щоб Польща допомогла Угорщині повністю повернутися до європейського повсякденного життя не лише в ці складні часи, коли він перебував в опозиції, а й сьогодні", – повідомив він.

Туск заявив, що надасть підтримку. "Звичайно, ми допоможемо нашим угорським друзям у цьому, безперечно, складному процесі", – зазначив прем'єр.

Макрон також згадав про перемогу Петера Мадяра та його партії "Тиса" на парламентських виборах в Угорщині. Він зазначив, що це означає "нову еру" для Угорщини та Європи.

"Ми можемо бути оптимістами щодо прогресу, якого ми можемо досягти стосовно позики у розмірі 90 млрд євро, яка була затверджена в грудні. Це дуже позитивно як для України, так і для нас, для нашої надійності. Це дуже хороша новина", – додав президент Франції.

Як повідомляла "Європейська правда", чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Глава МЗС Андрій Сибіга доєднається до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у вівторок, 21 квітня, у Люксембурзі, щоб обговорити перспективи розблокування 90 млрд євро кредиту на 2026-27 роки.