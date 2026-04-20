Туск: Польша поможет Венгрии вернуться к привычной европейской жизни

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал помочь Венгрии вернуться к привычной европейской жизни.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Глава польского правительства высказался по поводу изменений, к которым привели выборы в Венгрии.

"Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже обратился с просьбой, чтобы Польша помогла Венгрии полностью вернуться к европейской повседневной жизни не только в эти сложные времена, когда он находился в оппозиции, но и сегодня", – сообщил он.

Туск заявил, что окажет поддержку. "Конечно, мы поможем нашим венгерским друзьям в этом, несомненно, сложном процессе", – отметил премьер.

Макрон также упомянул о победе Петера Мадяра и его партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии. Он отметил, что это означает "новую эру" для Венгрии и Европы.

"Мы можем быть оптимистами в отношении прогресса, которого мы можем достичь в отношении кредита в размере 90 млрд евро, который был утвержден в декабре. Это очень позитивно как для Украины, так и для нас, для нашей надежности. Это очень хорошая новость", – добавил президент Франции.

Как сообщала "Европейская правда", действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Глава МИД Андрей Сибига присоединится к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится во вторник, 21 апреля, в Люксембурге, чтобы обсудить перспективы разблокирования кредита на 90 млрд евро на 2026-27 годы.