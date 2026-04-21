Мадяр про захоплені гроші "Ощаду": ми не знаємо правди, ми бачили пропагандистські новини

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що буде готовий обговорити справу захоплення українських коштів Ощадбанку після свого вступу на посаду.

Його заяву наводить видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче обговорити з Мадяром питання конфіскованих грошей українського Ощадбанку. На пресконференції у понеділок Мадяр зауважив, що коли він складе присягу прем’єр-міністра, тоді зможе вести переговори на цю тему.

"Ми не знаємо, що насправді сталося (у справі інкасаторів. – Ред.), ми теж бачили пропагандистські новини", – сказав він про те, що багато деталей у справі залишаються незрозумілими.

Він попросив про терпіння та розсудливість, а також про відкриття нафтопроводу "Дружба".

