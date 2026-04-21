Мадьяр о конфискованных средствах "Ощадбанка": мы не знаем правды, мы видели пропаганду

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что будет готов обсудить вопрос о конфискации украинских средств "Ощадбанка" после вступления в должность.

Его заявление приводит издание Telex, сообщает "Европейская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить с Мадьяром вопрос о конфискованных деньгах украинского Ощадбанка. На пресс-конференции в понедельник Мадьяр отметил, что когда он принесет присягу премьер-министра, тогда сможет вести переговоры на эту тему.

"Мы не знаем, что на самом деле произошло (в деле инкассаторов. – Ред.), мы тоже видели пропагандистские новости", – сказал он о том, что многие детали в деле остаются непонятными.

Он попросил о терпении и рассудительности, а также об открытии нефтепровода "Дружба".

