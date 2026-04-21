Новий парламент Болгарії найімовірніше вперше збереться наступного тижня

Президентка Болгарії Іліана Йотова заявила, що нове скликання болгарських Народних зборів найімовірніше вперше збереться наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БГНЕС.

У Йотової попросили пояснити слова Румена Радева, лідера партії-переможиці виборів 19 квітня, про те, що всі міністри без винятку мають подати у відставку після формування Народних зборів.

Йотова відповіла, що це є нормальною практикою в будь-якій країні.

"У мене є свої варіанти, але спочатку почекаємо офіційного оголошення результатів виборів… термін – до 26-го (квітня). Особисто я сподіваюся, що Центральна виборча комісія буде готова й раніше. Наступного тижня, найімовірніше, відбудеться скликання Народних зборів, точну дату я поки що назвати не можу", – сказала президентка.

Йотова привітала лідера "Прогресивної Болгарії" Румена Радева з перемогою. Варто зазначити, що за президентства Радева Йотова була його віцепрезиденткою.

"Звісно, що я його вітаю. Я вітаю кожного, хто переміг. Але перш за все дозвольте мені привітати всіх болгарських виборців, які повірили у свій голос, які повірили в те, що вони сильніші за куплені голоси", – сказала вона.

Партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева здобула 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня, що дозволяє політсилі забезпечити собі одноосібну більшість.

