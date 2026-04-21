Новый парламент Болгарии, скорее всего, впервые соберется на следующей неделе

Президент Болгарии Илиана Йотова заявила, что новый состав болгарского Народного собрания, скорее всего, впервые соберется на следующей неделе.

сообщает БГНЕС.

У Йотовой попросили объяснить слова Румена Радева, лидера партии-победительницы выборов 19 апреля, о том, что все министры без исключения должны подать в отставку после формирования Народного собрания.

Йотова ответила, что это нормальная практика в любой стране.

"У меня есть свои варианты, но сначала подождем официального объявления результатов выборов… срок – до 26-го (апреля). Лично я надеюсь, что Центральная избирательная комиссия будет готова и раньше. На следующей неделе, скорее всего, состоится созыв Народного собрания, точную дату я пока назвать не могу", – сказала президент.

Йотова поздравила лидера "Прогрессивной Болгарии" Румена Радева с победой. Стоит отметить, что при президентстве Радева Йотова была его вице-президентом.

"Конечно, я его поздравляю. Я поздравляю каждого, кто победил. Но прежде всего позвольте мне поздравить всех болгарских избирателей, которые поверили в свой голос, которые поверили в то, что они сильнее купленных голосов", – сказала она.

Партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экс-президента Румена Радева набрала 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля, что позволяет политической силе обеспечить себе однопартийное большинство.

Читайте подробнее на эту тему: Россия победила в Болгарии? Почему Румен Радев выиграл выборы и какими будут последствия.