Каллас ожидает "позитивных новостей" по займу на 90 млрд евро для Украины в среду

Главный дипломат ЕС Кая Каллас ожидает "положительных решений" по займу Евросоюза на 90 млрд для Украины в среду, 22 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Мы обсудим войну в Украине и ожидаем некоторых положительных решений завтра по займу на 90 млрд евро. Украина действительно нуждается в этом займе. И это также будет сигналом, что у России не получится продержаться дольше, чем у Украины, сейчас это очень важно", – отметила она.

Также Каллас выразила надежду, что вскоре получится разблокировать и решение о новых санкциях против России, которые оказались в тупике из-за позиции Венгрии.

Напомним, в конце прошлой недели делегация Еврокомиссии 17–18 апреля в Будапеште провела технические встречи с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и его командой.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр еще раньше дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Послы ЕС попытаются окончательно одобрить 90 млрд евро для Украины 22 апреля.