Кос повідомила про три позитивні новини для України

Єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що темпи розблокування позики на 90 млрд євро для України будуть залежати від того, чи відновиться транзит російської нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Кос зазначила, що стосовно України може поділитись трьома позитивними новинами.

"Перша – це те, що якщо у наступні дні через трубопровід "Дружба" відновиться постачання нафти, ми зможемо досить скоро почати виділяти кошти з позики на 90 млрд євро для України", – сказала єврокомісарка.

Другою новиною вона назвала те, що Україна і Молдова готові до формального відкриття усіх шести переговорних кластерів, і вона зі свого боку "сподівається, що Рада ЄС буде діяти швидко".

"Третя позитивна новина – що Україна останніми тижнями здійснила низку реформ. Тож ми будемо спроможні виділити до 2,7 млрд євро для українського бюджету", – сказала Кос.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед зустріччю заявила, що очікує "позитивних рішень" щодо позики Євросоюзу на 90 млрд для України у середу 22 квітня.

Вже відомо, що на цей день у порядок денний засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) внесено питання поправки в довгостроковий бюджет ЄС на 2021-2027 роки, яка дасть можливість надати Україні кредит Євросоюзу на 90 млрд євро.

Нагадаємо, вихідними угорський прем’єр Віктор Орбан, який поки залишається на посаді, повторив свою позицію про те, що він розблокує кредит лише після того, як буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".