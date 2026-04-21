Кос сообщила о трёх хороших новостях для Украины

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что темпы разблокирования займа на 90 млрд евро для Украины будут зависеть от того, возобновится ли транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Кос отметила, что в отношении Украины может поделиться тремя положительными новостями.

"Первая – это то, что если в последующие дни через трубопровод "Дружба" возобновится поставка нефти, мы сможем довольно скоро начать выделять средства из займа на 90 млрд евро для Украины", – сказала еврокомиссар.

Второй новостью она назвала то, что Украина и Молдова готовы к формальному открытию всех шести переговорных кластеров, и она со своей стороны "надеется, что Совет ЕС будет действовать быстро".

"Третья позитивная новость – что Украина в последние недели осуществила ряд реформ. Поэтому мы будем способны выделить 2--2,7 млрд евро для украинского бюджета", – сказала Кос.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас перед встречей заявила, что ожидает "положительных решений" по займу Евросоюза на 90 млрд для Украины в среду 22 апреля.

Уже известно, что на этот день в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) внесен вопрос поправки в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы, которая даст возможность предоставить Украине кредит Евросоюза на 90 млрд евро.

Напомним, в выходные венгерский премьер Виктор Орбан, который пока остается в должности, повторил свою позицию о том, что он разблокирует кредит только после того, как будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".