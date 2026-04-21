У Фінляндії розслідують витік даних держпостачальника як можливе шпигунство

Фінська поліція розслідує можливий витік даних, що стався наприкінці січня в компанії-постачальника ІТ-послуг для уряду, як справу про шпигунство.

Про це сказав AFP начальник поліції Аку Лімнелл, передає "Європейська правда".

За даними постачальника послуг, компанії Valtori, витік міг зачепити до 50 тисяч користувачів урядової платформи для обміну інформацією та комунікації.

Як зазначається, спершу справа розслідувалася як серйозний витік даних, але під час розслідування підозри у шпигунстві посилилися.

Зокрема, за інформацією поліції, дані складалися переважно з деталей конфігурації та інформації про користувачів.

"Існує ймовірність, що, поєднавши інформацію, що міститься в даних, можна отримати відомості, які впливають на безпеку Фінляндії та можуть завдати шкоди країні", – сказав Лімнелл.

Він додав, що поліція тісно співпрацює з національними та міжнародними органами влади.

На початку квітня Служба внутрішньої безпеки Естонії заявила, що їхні кіберфахівці викрили та зупинили стеження за естонськими користувачами інтернету хакерами РФ, яке здійснювалось через зламані роутери.

Нещодавно Міністерство оборони Німеччини обмежило використання мобільних телефонів у штаб-квартирі відомства на тлі побоювання загрози шпигунства з боку Росії та Китаю.