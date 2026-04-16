Міноборони Німеччини обмежило використання телефонів через ризик шпигунства

Міністерство оборони Німеччини обмежило використання мобільних телефонів у штаб-квартирі відомства на тлі побоювання загрози шпигунства з боку Росії та Китаю.

Про це стало відомо Spiegel, передає "Європейська правда".

За інформацією видання, з огляду на побоювання щодо шпигунських атак, кабінет міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса різко обмежив використання приватних мобільних телефонів у Міністерстві оборони та підрозділах Бундесверу.

Як зазначається, вже в середині лютого в міністерстві було розповсюджено термінову директиву з безпеки, при цьому багато державних службовців отримали особисті повідомлення.

У директиві з безпеки зазначено, що з цього моменту забороняється приносити особисті пристрої, такі як мобільні телефони, планшети чи смартгодинники, на очні або віртуальні наради, де обговорюються матеріали, класифіковані як "Таємно – Тільки для службового користування" або вище.

Це стосується, зокрема, засідань, присвячених "плануванню навчань/операцій" або бойовій готовності Бундесверу.

Зазначається, що перед такими засіданнями всі особисті пристрої необхідно залишати в шафках у коридорах. Це правило також поширюється на офіси, де зберігаються документи, класифіковані як "Секретно" або вище.

Причиною вжиття цього заходу є значна загроза шпигунства, яке, згідно з директивою з безпеки, може також слугувати підготовкою до диверсійних актів.

У попередженні зазначається, що Бундесвер наразі є "пріоритетною ціллю розвідки, особливо для російської шпигунської діяльності". Також там зазначається, що Китай також дотримується "стратегічного та довгострокового підходу до збору розвідданих".

У директиві наголошується, що приватні пристрої становлять "значний ризик для безпеки".

У цьому контексті варто нагадати про торішній інцидент, відомий як "Signal-гейт". Йдеться про скандал з розкриттям листування американських топпосадовців у месенджері Signal, куди випадково додали журналіста.

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Представники Білого дому захищали чат, а міністр оборони Піт Гегсет заявив, що "ніхто не надсилав військових планів".

Керівникам розвідувальних відомств адміністрації США довелось виправдовуватись за інцидент перед комітетом Сенату з розвідки, де вони заявили, що не передавали жодних секретних деталей у чаті Signal.