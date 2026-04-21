В Финляндии расследуют утечку данных госпоставщика как возможный шпионаж

Финская полиция расследует возможную утечку данных, произошедшую в конце января у компании-поставщика IT-услуг для правительства, как дело о шпионаже.

Об этом сказал AFP начальник полиции Аку Лимнелл, передает "Европейская правда".

По данным поставщика услуг, компании Valtori, утечка могла коснуться до 50 тысяч пользователей правительственной платформы для обмена информацией и коммуникации.

Как отмечается, сначала дело расследовалось как серьезная утечка данных, но в ходе расследования подозрения в шпионаже усилились.

В частности, по информации полиции, данные состояли преимущественно из деталей конфигурации и информации о пользователях.

"Существует вероятность, что, соединив информацию, содержащуюся в данных, можно получить сведения, которые влияют на безопасность Финляндии и могут нанести вред стране", – сказал Лимнелл.

Он добавил, что полиция тесно сотрудничает с национальными и международными органами власти.

В начале апреля Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что их киберспециалисты разоблачили и остановили слежку за эстонскими пользователями интернета хакерами РФ, которая осуществлялась через взломанные роутеры.

Недавно Министерство обороны Германии ограничило использование мобильных телефонов в штаб-квартире ведомства на фоне опасений угрозы шпионажа со стороны России и Китая.