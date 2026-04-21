Еврокомиссия ждет, когда Зеленский объявит о возобновлении транзита нефти по "Дружбе"

В Европейской комиссии ожидают, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский объявит о возобновлении поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во вторник, 21 апреля.

"Мы ждем, когда президент Зеленский объявит о возобновлении поставок нефти через "Дружбу", – заявила Пиньо.

Она добавила, что на данный момент у Еврокомиссии "нет дополнительной информации" по этому поводу.

"Мы слышали, как и вы, что это может произойти в ближайшее время. Посмотрим", – сказала главная пресс-секретарь Еврокомиссии, имея в виду сообщения в СМИ о том, что Украина планирует провести технические испытания транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" уже 21 апреля.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита в конце мая или в начале июня 2026 года.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля заявила, что ожидает "позитивных решений" относительно кредита Евросоюза на 90 млрд для Украины в среду, 22 апреля.

Напомним, 22 апреля послы ЕС попытаются окончательно одобрить 90 млрд евро для Украины на заседании Комитета постоянных представителей.

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.