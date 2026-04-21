ЗМІ: у Європарламенті пропонують призупинити поїздки до Страсбурга на тлі енергокризи

Міжпартійна група депутатів закликала Європейський парламент відмовитися від щомісячних поїздок до Страсбурга на час енергетичної кризи, яка виникає на тлі ситуації на Близькому Сході.

Про це йдеться у листах, які потрапили до розпорядження Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у листах члени фракції "Лівих" та фракції "Європейські консерватори та реформісти" стверджують, що інституція повинна дотримуватися власних закликів ЄС та уникати витрат палива на непотрібні поїздки в умовах конфлікту на Близькому Сході.

"Коли інституції ЄС закликають держави-члени та громадян ЄС вжити негайних заходів для економії енергії, доречно, щоб інституції ЄС подавали приклад і робили свій внесок у збереження енергії", – заявила нідерландська депутатка Аня Хазекамп та інші члени групи "Лівих" у листі до президентки Європарламенту Роберти Метсоли від 17 квітня.

За її словами, перевезення близько 4 тисяч депутатів та співробітників щомісяця підриває це послання.

У подібному листі, який має бути переданий Метсолі в середу, 22 квітня, депутати від "Європейських консерваторів та реформістів" стверджують, що дорогі поїздки до Страсбурга та назад слід тимчасово призупинити "у світлі поточної енергетичної кризи та кризи з авіаційним паливом".

Вони також попередили, що такі поїздки "несумісні з тим, чого Єврокомісія вимагає від громадян та підприємств".

Як зазначається, поїздки до Страсбурга фактично були припинені під час пандемії COVID-19. Тодішній президент Європарламенту Давид Сассолі скасував засідання у 2020 році на підставі правил форс-мажорних обставин, назвавши призупинення поїздок необхідним "заходом безпеки".

Згідно з доповіддю Європейського суду аудиторів за 2014 рік, щорічні витрати на щомісячну поїздку парламентарів до Страсбурга перевищували 113,8 млн євро.

За даними від джерел, у Брюсселі закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчим часом скликати Раду з національної безпеки для обговорення ситуації з енерго- та паливним забезпеченням країни.

Нідерланди виділили понад 950 млн євро на пом’якшення економічних наслідків війни на Близькому Сході для нідерландських домогосподарств та підприємств, готуючись до можливого дефіциту палива.

А у Франції заявили, що уряд повністю компенсує економічні наслідки конфлікту на Близькому Сході шляхом заморожування частини видатків.