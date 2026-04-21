СМИ: в Европарламенте предлагают приостановить поездки в Страсбург на фоне энергокризиса

Межпартийная группа депутатов призвала Европейский парламент отказаться от ежемесячных поездок в Страсбург на время энергетического кризиса, который возникает на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в письмах, которые попали в распоряжение Politico, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в письмах члены фракции "Левых" и фракции "Европейские консерваторы и реформисты" утверждают, что институт должен придерживаться собственных призывов ЕС и избегать расходов топлива на ненужные поездки в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

"Когда институты ЕС призывают государства-члены и граждан ЕС принять немедленные меры для экономии энергии, уместно, чтобы институты ЕС подавали пример и делали свой вклад в сохранение энергии", – заявила нидерландский депутат Аня Хазекамп и другие члены группы "Левых" в письме президенту Европарламента Роберте Метсоле от 17 апреля.

По ее словам, перевозка около 4 тысяч депутатов и сотрудников ежемесячно подрывает этот меседж.

В подобном письме, которое должно быть передано Метсоле в среду, 22 апреля, депутаты от "Европейских консерваторов и реформистов" утверждают, что дорогие поездки в Страсбург и обратно следует временно приостановить "в свете текущего энергетического кризиса и кризиса с авиационным топливом".

Они также предупредили, что такие поездки "несовместимы с тем, чего Еврокомиссия требует от граждан и предприятий".

Как отмечается, поездки в Страсбург фактически были прекращены во время пандемии COVID-19. Тогдашний президент Европарламента Давид Сассоли отменил заседания в 2020 году на основании правил форс-мажорных обстоятельств, назвав приостановление поездок необходимой "мерой безопасности".

Согласно докладу Европейского суда аудиторов за 2014 год, ежегодные расходы на ежемесячную поездку парламентариев в Страсбург превышали 113,8 млн евро.

По данным от источников, в Брюсселе призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки в условиях стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в ближайшее время созвать Совет по национальной безопасности для обсуждения ситуации с энерго- и топливным обеспечением страны.

Нидерланды выделили более 950 млн евро на смягчение экономических последствий войны на Ближнем Востоке для нидерландских домохозяйств и предприятий, готовясь к возможному дефициту топлива.

А во Франции заявили, что правительство полностью компенсирует экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке путем замораживания части расходов.