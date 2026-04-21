У Канаді очікують домовленості зі США щодо торговельних суперечок

Представник Онтаріо у США Девід Патерсон вважає, що у 2026 році вдасться укласти угоду щодо врегулювання торговельних суперечок між Канадою та США.

Про це він сказав під час заходу Комісії з цінних паперів Онтаріо в Торонто, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Цього року заплановано перегляд Угоди між США, Мексикою та Канадою, і адміністрація президента Дональда Трампа дала зрозуміти, що вона очікує низки поступок та змін від своїх північноамериканських партнерів. Тим часом Канада та Мексика хочуть, щоб США відмовилися від мит на алюміній, сталь та автомобілі.

Онтаріо, яке має більшу економіку та населення, ніж будь-яка інша канадська провінція, є домом для всіх автомобільних складальних заводів країни та значної частини її металургійної промисловості.

"Я думаю, що так, ми досягнемо угоди. Я навіть ризикну сказати, що якщо ми цього захочемо, це може статися вже цього року", – сказав він.

Він зазначив, що канадцям не варто хвилюватися через те, що дата переговорів зі США ще не визначена. На його думку, тиск з боку американських підприємств, які зазнають підвищення витрат внаслідок мит, допоможе Канаді.

Також Патерсон наголосив, що від торговельного миру можна отримати набагато більше.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Трамп поставив на паузу торгівельні перемовини з Канадою після того, як йому не сподобався використаний в інформаційній кампанії аргумент з думкою президента США Рональда Рейгана про тарифи.

У вересні Трамп оголосив 35-відсоткові тарифи на увесь імпорт з Канади, за винятком продукції, що охоплюється вищезгаданою угодою між США, Канадою і Мексикою 2020 року.

Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.

На початку березня 2026 року Канада і Сполучені Штати вперше з жовтня 2025 року відновили торгівельні переговори, призупинені за рішенням президента США Дональда Трампа.