Укр Рус Eng

Канада і США відновили торгові переговори після майже пів року перерви

Новини — П'ятниця, 6 березня 2026, 21:34 — Марія Ємець

Канада і Сполучені Штати вперше з жовтня 2025 року відновили торгівельні переговори, призупинені за рішенням президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBC, пише "Європейська правда". 

6 березня перемовник від Канади, міністр Домінік Леблан зустрівся у Вашингтоні з американським торговим представником Джеймісоном Гріром. 

Після завершення зустрічі Леблан ухилився від коментарів ЗМІ. 

США продовжують стягувати "каральні" тарифи Трампа з канадської сталі, алюмінію, машинобудівної продукції та багатьох інших категорій товарів. Оскільки настав час і для перемовин щодо оновлення торгової угоди між Канадою, США і Мексикою (CUSMA), Канада планує у межах цих перемовин cпробувати позбутися тарифів проти найважливіших для неї сфер економіки. 

Це надає США додаткові "важелі", щоб торгуватися за бажані для себе зміни – як, наприклад, щодо доступу на ринок молочної продукції у Канаді та правил, які зобов’язують американські стримінгові платформи пропонувати канадський контент. 

Лишається загроза, що США захочуть в цілому "поховати" угоду CUSMA і перетворити її на окремі торгівельні угоди з Канадою і Мексикою, що зробить Канаду ще вразливішою до тарифного тиску Трампа. 

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Трамп поставив на паузу торгівельні перемовини з Канадою після того, як йому не сподобався використаний в інформаційній кампанії аргумент з думкою президента США Рональда Рейгана про тарифи.

У вересні Трамп оголосив 35-відсоткові тарифи на увесь імпорт з Канади, за винятком продукції, що охоплюється вищезгаданою угодою між США, Канадою і Мексикою 2020 року. 

Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада США
Реклама: