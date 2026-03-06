Канада і США відновили торгові переговори після майже пів року перерви

Канада і Сполучені Штати вперше з жовтня 2025 року відновили торгівельні переговори, призупинені за рішенням президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBC, пише "Європейська правда".

6 березня перемовник від Канади, міністр Домінік Леблан зустрівся у Вашингтоні з американським торговим представником Джеймісоном Гріром.

Після завершення зустрічі Леблан ухилився від коментарів ЗМІ.

США продовжують стягувати "каральні" тарифи Трампа з канадської сталі, алюмінію, машинобудівної продукції та багатьох інших категорій товарів. Оскільки настав час і для перемовин щодо оновлення торгової угоди між Канадою, США і Мексикою (CUSMA), Канада планує у межах цих перемовин cпробувати позбутися тарифів проти найважливіших для неї сфер економіки.

Це надає США додаткові "важелі", щоб торгуватися за бажані для себе зміни – як, наприклад, щодо доступу на ринок молочної продукції у Канаді та правил, які зобов’язують американські стримінгові платформи пропонувати канадський контент.

Лишається загроза, що США захочуть в цілому "поховати" угоду CUSMA і перетворити її на окремі торгівельні угоди з Канадою і Мексикою, що зробить Канаду ще вразливішою до тарифного тиску Трампа.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Трамп поставив на паузу торгівельні перемовини з Канадою після того, як йому не сподобався використаний в інформаційній кампанії аргумент з думкою президента США Рональда Рейгана про тарифи.

У вересні Трамп оголосив 35-відсоткові тарифи на увесь імпорт з Канади, за винятком продукції, що охоплюється вищезгаданою угодою між США, Канадою і Мексикою 2020 року.

Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.