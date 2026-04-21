В Канаде ожидают достижения договоренности с США по поводу торговых споров

Представитель Онтарио в США Дэвид Патерсон считает, что в 2026 году удастся заключить соглашение об урегулировании торговых споров между Канадой и США.

Об этом он заявил во время мероприятия Комиссии по ценным бумагам Онтарио в Торонто, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В этом году запланирован пересмотр Соглашения между США, Мексикой и Канадой, и администрация президента Дональда Трампа дала понять, что она ожидает ряда уступок и изменений от своих североамериканских партнеров. Между тем Канада и Мексика хотят, чтобы США отказались от пошлин на алюминий, сталь и автомобили.

Онтарио, которое имеет большую экономику и население, чем любая другая канадская провинция, является домом для всех автомобильных сборочных заводов страны и значительной части ее металлургической промышленности.

"Я думаю, что да, мы достигнем соглашения. Я даже рискну сказать, что если мы этого захотим, это может произойти уже в этом году", – сказал он.

Он отметил, что канадцам не стоит волноваться из-за того, что дата переговоров с США еще не определена. По его мнению, давление со стороны американских предприятий, которые испытывают рост затрат вследствие пошлин, поможет Канаде.

Также Патерсон подчеркнул, что от торгового мира можно получить гораздо больше.

Напомним, в конце октября 2025 года Трамп приостановил торговые переговоры с Канадой после того, как ему не понравился использованный в информационной кампании аргумент с цитатой президента США Рональда Рейгана о тарифах.

В сентябре Трамп объявил 35-процентные тарифы на весь импорт из Канады, за исключением продукции, охватываемой вышеупомянутым соглашением между США, Канадой и Мексикой 2020 года.

Ранее Канада пошла на многочисленные уступки США, в частности отменила некоторые контртарифы и отказалась от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.

В начале марта 2026 года Канада и Соединенные Штаты впервые с октября 2025 года возобновили торговые переговоры, приостановленные по решению президента США Дональда Трампа.