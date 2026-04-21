Зеленський поспілкувався із фон дер Ляєн щодо підтримки України на тлі ремонту "Дружби"
Президент Володимир Зеленський поспілкувався із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування пакета підтримки на 90 млрд євро.
Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".
Зеленський заявив, що ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. Також, як і в розмові із головою Європейської Ради Антоніу Коштою, український президент наголосив, що всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені.
"Обговорили також інші європейські питання. Абсолютно справедливо відкрити переговорні кластери щодо нашого членства у Європейському Союзі – технічно Україна вже повністю готова", – сказав він.
Також Зеленський наголосив на справедливості продовжувати санкційний тиск на Росію.
"Рішучість Європи в ухваленні нових санкційних кроків має ключове значення на тлі послаблення деяких існуючих обмежень. Домовилися, що детально обговоримо ці питання та узгодимо наступні кроки під час нашої зустрічі", – додав український президент.
Увечері 21 квітня Зеленський заявив, що нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування.
Цього ж дня писали, що у Європейській комісії очікують, що найближчим часом президент України оголосить про відновлення постачання російської нафти в Європу нафтопроводом "Дружба".
Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.
Як повідомляла "Європейська правда", ЄС планує надати Україні перший транш з 90 млрд євро кредиту у кінці травня чи на початку червня 2026 року.