Зеленский обсудил с фон дер Ляйен вопрос о поддержке Украины на фоне ремонта "Дружбы"

Президент Владимир Зеленский пообщался с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу разблокирования пакета поддержки на 90 млрд евро.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что эти средства укрепят не только Украину, но и всю Европу. Также, как и в беседе с председателем Европейского совета Антониу Коштой, украинский президент подчеркнул, что все необходимые шаги для этого со стороны Украины сделаны.

"Обсудили также другие европейские вопросы. Абсолютно справедливо открыть переговорные кластеры по нашему членству в Европейском союзе – технически Украина уже полностью готова", – сказал он.

Также Зеленский подчеркнул справедливость продолжения санкционного давления на Россию.

"Решительность Европы в принятии новых санкционных мер имеет ключевое значение на фоне ослабления некоторых существующих ограничений. Договорились, что подробно обсудим эти вопросы и согласуем следующие шаги во время нашей встречи", – добавил украинский президент.

Вечером 21 апреля Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" может возобновить работу.

В этот же день писали, что в Европейской комиссии ожидают, что в ближайшее время президент Украины объявит о возобновлении поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита в конце мая или в начале июня 2026 года.