Каллас презентувала главам МЗС ЄС "четвертий стовп" гарантій безпеки для України

Під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у вівторок, 21 квітня, в Люксембурзі, головна дипломатка ЄС Кая Каллас представила "четвертий стовп" майбутніх гарантій безпеки Євросоюзу для України, щодо якого міністри домовилися рухатися далі.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", Каллас заявила на фінальній прес-конференції після саміту глав МЗС ЄС.

"Сьогодні була широка підтримка для просування "четвертого стовпа" європейських гарантій безпеки, зосередженого на реформі оборонного сектору, гібридних та кіберзагрозах, а також на ветеранах", – повідомила Каллас.

Нагадаємо, що три попередньо відомі "стовпи" гарантій безпеки ЄС для України є наступними:

Військова підтримка України (включаючи тренувальну місію EUMAM). Цивільна підтримка (включно з тренувальними програмами для поліцейських та прикордонників). Оборонно-промислова співпраця з Україною.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС у рамках гарантій безпеки хоче облаштувати два військові тренувальні центри в Україні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що в документі про гарантії безпеки з європейськими союзниками має бути закріплена дата вступу України до ЄС