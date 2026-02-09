ЄС у рамках гарантій безпеки хоче облаштувати два військові тренувальні центри в Україні

Як внесок Європейського Союзу у надання гарантій безпеки Україні у рамках мирного процесу, ЄС може облаштувати два військові навчальні центри на заході України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомив високопосадовець ЄС, що побажав лишитися неназваним через вразливість теми обговорень.

ЄС розглядає можливість облаштування двох військових тренувальних центрів у західній частині України.

Співрозмовник "ЄвроПравди" повідомив, що під час засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань оборони 11 лютого висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас обговорить ці варіанти з міністрами оборони Євросоюзу – "а потім шукатиме їхньої політичної та фінансової підтримки".

"Щодо гарантій безпеки, висока представниця Каллас разом із Єврокомісією вивчає варіанти модернізації інфраструктури військової підготовки України. Україна розглядає модернізацію кількох навчальних центрів на заході України, і ми роздумуємо над підтримкою двох із них", – розповів він.

Також Євросоюз, за його словами, розглядає участь чи підтримку моніторингу можливого припинення вогню в Україні.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявляв, що в документі про гарантії безпеки з європейськими союзниками має бути закріплена дата вступу України до ЄС – 2027 рік.

Тоді ж Зеленський повідомив, що документ про гарантії безпеки від США готовий до підписання.

Також повідомлялося, що США вважають свої гарантії безпеки для України ціннішими за європейські, попри відмову Вашингтона відправляти своїх військових.