Словаччина підтримає нові санкції проти РФ, коли нафта знову піде "Дружбою" – МЗС

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 20-й пакет санкцій проти РФ після того, як Словаччина "отримала сигнал" про можливе відновлення поставок нафти.

Про це він заявив після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах 21 квітня у Люксембургу, пише "Європейська правда".

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу "Дружба", пошкодженої російським ударом, і що об'єкт може відновити роботу.

"Ми отримали сигнал про можливе відновлення поставок нафти, і я можу лише зазначити, що ми готові підтримати навіть 20-й пакет санкцій проти Росії, оскільки, за нашою оцінкою, це не матиме істотного впливу на економіку Словаччини", – сказав Бланар.

Втім, він акцентував, що Словаччина зробить це лише тоді, коли "російська нафта надійде до Словаччини трубопроводом "Дружба".

"Тож наразі можу сказати, що такої інформації у нас немає, і я поінформував своїх колег та всю Раду з питань закордонних справ, що це політичне рішення, яке випливає з рішення президента Зеленського не дозволяти постачання нафти до Словаччини та Угорщини", – додав глава МЗС Словаччини.

Раніше він заявляв, що Словаччина готова заблокувати новий пакет санкцій проти Росії, але не буде виступати проти надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро.

А 21 квітня міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що Угорщина та Словаччина підтвердили, що у разі відновлення поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" обидві країни підтримають надання Києву позики від ЄС та двадцятий пакет санкцій проти Росії.