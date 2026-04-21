Словакия поддержит новые санкции, когда нефть вновь начнет поставляться по "Дружбе" – МИД

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать 20-й пакет санкций против РФ после того, как Словакия "получила сигнал" о возможном возобновлении поставок нефти.

Об этом он заявил после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля в Люксембурге, пишет "Европейская правда".

Как известно, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила ремонт участка нефтепровода "Дружба", поврежденного российским ударом, и что объект может возобновить работу.

"Мы получили сигнал о возможном возобновлении поставок нефти, и я могу лишь отметить, что мы готовы поддержать даже 20-й пакет санкций против России, поскольку, по нашей оценке, это не окажет существенного влияния на экономику Словакии", – сказал Бланар.

Впрочем, он подчеркнул, что Словакия сделает это только тогда, когда "российская нефть поступит в Словакию по трубопроводу "Дружба".

"Поэтому на данный момент могу сказать, что такой информации у нас нет, и я проинформировал своих коллег и весь Совет по иностранным делам, что это политическое решение, вытекающее из решения президента Зеленского не разрешать поставки нефти в Словакию и Венгрию", – добавил глава МИД Словакии.

Ранее он заявлял, что Словакия готова заблокировать новый пакет санкций против России, но не будет выступать против предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

А 21 апреля министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что Венгрия и Словакия подтвердили, что в случае возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" обе страны поддержат предоставление Киеву кредита от ЕС и двадцатый пакет санкций против России.