МЗС Латвії викликало повіреного Росії через брехню Лаврова

Міністерство закордонних справ Латвії у вівторок викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та висловило категоричний протест у зв'язку із заявами міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова від 18 квітня про те, що Латвія нібито дозволила використовувати свій повітряний простір для атак безпілотників на півночі Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У МЗС Латвії підкреслюють, що заяви Лаврова є відвертою брехнею. Латвія послідовно відкидає ці твердження як повністю необґрунтовані.

Міністерство зазначає, що жодна з країн Балтії не давала дозволу на використання своєї території та повітряного простору для здійснення атак безпілотників по цілях у Росії. Ця позиція офіційно була доведена до тимчасових повірених у справах посольств Росії в Таллінні 27 березня, у Ризі 31 березня та у Вільнюсі 27 березня.

У МЗС також нагадують, що 10 квітня міністри закордонних справ країн Балтії виступили зі спільною заявою щодо російської дезінформаційної кампанії. Однак, незважаючи на чітку офіційну позицію, Росія продовжує поширювати неправдиву інформацію, зазначають у міністерстві.

Під час сьогоднішньої розмови з тимчасовим повіреним Росії також було висловлено рішучий протест у зв’язку з діями міської думи російського міста Томська, яка 19 квітня демонтувала пам’ятні камені жертвам політичних репресій, зокрема меморіал репресованим латвійцям.

У МЗС підкреслюють, що демонтаж пам'ятних знаків відображає сучасну позицію Росії, яка виправдовує злочини радянського тоталітарного режиму, включаючи незаконну окупацію сусідніх країн, нелюдські репресії та масові порушення прав людини, і вимагають від російської сторони роз'яснень з цього приводу.

В ніч на 19 квітня влада Томської області РФ демонтувала меморіал жертвам сталінських репресій "Камінь скорботи" у Меморіальному парку Томська, а також встановлені поруч пам'ятні знаки репресованим латишам, литовцям, естонцям, полякам і калмикам.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна також засудив закриття Росією меморіалу жертвам радянських репресій у Томську і демонтаж пам’ятника загиблим естонцям.

Раніше російська пропаганда активно розганяла твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по портах РФ довкола Петербурга, а в МЗС РФ заявили, що "зробили попередження" державам Балтії.

Також у Міноборони Росії опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".