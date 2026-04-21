МИД Латвии вызвал временного поверенного России из-за лжи Лаврова

Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России и выразило категорический протест в связи с заявлениями министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 18 апреля о том, что Латвия якобы разрешила использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников на севере России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В МИД Латвии подчеркивают, что заявления Лаврова являются откровенной ложью. Латвия последовательно отвергает эти утверждения как полностью необоснованные.

Министерство отмечает, что ни одна из стран Балтии не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для осуществления атак беспилотников по целям в России. Эта позиция официально была доведена до временных поверенных в делах посольств России в Таллинне 27 марта, в Риге 31 марта и в Вильнюсе 27 марта.

В МИД также напоминают, что 10 апреля министры иностранных дел стран Балтии выступили с совместным заявлением относительно российской дезинформационной кампании. Однако, несмотря на четкую официальную позицию, Россия продолжает распространять ложную информацию, отмечают в министерстве.

Во время сегодняшней беседы с временным поверенным России также был выражен решительный протест в связи с действиями городской думы российского города Томска, которая 19 апреля демонтировала памятные камни жертвам политических репрессий, в частности мемориал репрессированным латвийцам.

В МИД подчеркивают, что демонтаж памятных знаков отражает современную позицию России, которая оправдывает преступления советского тоталитарного режима, включая незаконную оккупацию соседних стран, бесчеловечные репрессии и массовые нарушения прав человека, и требуют от российской стороны разъяснений по этому поводу.

В ночь на 19 апреля власти Томской области РФ демонтировали мемориал жертвам сталинских репрессий "Камень скорби" в Мемориальном парке Томска, а также установленные рядом памятные знаки репрессированным латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна также осудил закрытие Россией мемориала жертвам советских репрессий в Томске и демонтаж памятника погибшим эстонцам.

Ранее российская пропаганда активно распространяла утверждения, что страны Балтии и Польша якобы разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по портам РФ вокруг Петербурга, а в МИД РФ заявили, что "сделали предупреждение" странам Балтии.

Также в Минобороны России опубликовали перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".