У Британії вважають, що 100 країн світу мають технології для кібератак

Розвідка Британії вважає, що понад половина держав світу придбала технології, здатні зламати британську інфраструктуру, мережі компаній та приватні мережі.

Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC), що входить до складу розвідувального агентства GCHQ, вважає, що близько 100 країн придбали програмне забезпечення для кібервтручання.

Ринок комерційних технологій для хакерських атак, які часто називають шпигунським програмним забезпеченням, за останні два десятиліття став бурхливо розвиватися. Такі продукти, як Pegasus від NSO та Predator від Intellexa, використовувалися для атак на журналістів та політичних дисидентів по всьому світу.

NCSC зазначає, що перелік цілей шпигунського програмного забезпечення за останні роки розширився, і все частіше атак зазнають банкіри та заможні керівники компаній.

У Британії кількість кібератак, що мають національне значення, подвоїлися за рік. Більшість інцидентів зараз пов’язані з атаками з боку національних держав, а не злочинних угруповань.

У Британії оцінюють, що такі країни, як Китай, володіють "вражаючим рівнем досконалості" для атак на інші країни.