В Британии считают, что 100 стран мира обладают технологиями для кибератак

Британская разведка полагает, что более половины государств мира приобрели технологии, способные взломать британскую инфраструктуру, сети компаний и частные сети.

Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), входящий в состав разведывательного агентства GCHQ, считает, что около 100 стран приобрели программное обеспечение для кибервмешательства.

Рынок коммерческих технологий для хакерских атак, которые часто называют шпионским программным обеспечением, за последние два десятилетия стал бурно развиваться. Такие продукты, как Pegasus от NSO и Predator от Intellexa, использовались для атак на журналистов и политических диссидентов по всему миру.

NCSC отмечает, что перечень целей шпионского программного обеспечения за последние годы расширился, и все чаще атакам подвергаются банкиры и состоятельные руководители компаний.

В Великобритании количество кибератак, имеющих национальное значение, удвоилось за год. Большинство инцидентов сейчас связаны с атаками со стороны национальных государств, а не преступных группировок.

В Великобритании считают, что такие страны, как Китай, обладают "впечатляющим уровнем совершенства" для атак на другие страны.