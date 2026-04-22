Україна вважає, що просто схвалення 20-го пакета санкцій ЄС вже недостатньо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запізнілого схвалення 20-го пакета санкцій Європейським Союзом вже недостатньо – його потрібно суттєво розширити.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр сказав під час спілкування з журналістами у Києві.

Сибіга нагадав, що цей пакет мав бути схвалений ще два місяці тому, 24 лютого. Як відомо, цього не відбулося через блокування Угорщиною та Словаччиною, які вимагали натомість відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

"Ми вважаємо, що вже нам мало того, що санкції мають бути прийнятими, а вони ще мають бути розширеним пакетом. Пройшло доволі багато часу після 24 лютого. Розширилось у нас розуміння і необхідність заганяти росіян, їхню промисловість, "тіньовий флот", морські послуги", – сказав Сибіга.

Тому, додав він, Україна сподівається на розширений 20-й пакет санкцій. Міністр зазначив, що говорив про це напередодні у зверненні до Ради ЄС у закордонних справах.

"І ми маємо обнадійливі сигнали, що 20-й пакет відбудеться", – додав Сибіга.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив 21 квітня, що його країна готова підтримати 20-й пакет санкцій проти РФ після того, як Словаччина "отримала сигнал" про можливе відновлення постачання нафти.

21 квітня міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що Угорщина та Словаччина підтвердили: після відновлення поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" обидві країни підтримають надання Києву позики від ЄС та двадцятий пакет санкцій проти Росії.