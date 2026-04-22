Украина считает, что просто одобрения 20-го пакета санкций ЕС уже недостаточно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что запоздалого одобрения 20-го пакета санкций Европейским Союзом уже недостаточно – его нужно существенно расширить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сказал во время общения с журналистами в Киеве.

Сибига напомнил, что этот пакет должен был быть одобрен еще два месяца назад, 24 февраля. Как известно, этого не произошло из-за блокирования Венгрией и Словакией, которые требовали взамен возобновления работы нефтепровода "Дружба".

"Мы считаем, что нам уже мало того, что санкции должны быть приняты, а они еще должны быть с расширенным пакетом. Прошло достаточно времени после 24 февраля. Расширилось наше понимание и необходимость "загонять" россиян, их промышленность, "теневой флот", морские услуги", – сказал Сибига.

Поэтому, добавил он, Украина надеется на расширенный 20-й пакет санкций. Министр отметил, что говорил об этом накануне в обращении к Совету ЕС по иностранным делам.

"И мы имеем обнадеживающие сигналы, что 20-й пакет состоится", – добавил Сибига.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил 21 апреля, что его страна готова поддержать 20-й пакет санкций против РФ после того, как Словакия "получила сигнал" о возможном возобновлении поставок нефти.

21 апреля министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что Венгрия и Словакия подтвердили: с возобновлением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" обе страны поддержат предоставление Киеву займа от ЕС и двадцатый пакет санкций против России.