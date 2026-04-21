Сибіга на зустрічі міністрів ЄС закликав швидко розблокувати важливі для України рішення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав партнерів якнайшвидше забезпечити розблокування кількох критичних для України рішень, які досі блокував угорський прем’єр Віктор Орбан.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда".

Сибіга 21 квітня долучився онлайн до зустрічі міністрів із закордонних справ країн ЄС.

Він закликав до найшвидшого розблокування трьох критично важливих для України рішень ЄС – про позику на 90 млрд євро, 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ і відкриття переговорних кластерів.

Рішення про 90 млрд євро Сибіга назвав найпершим пріоритетом, наголошуючи, що кожен день затримки є проблемою. "Наразі немає жодних перепон, і навіть штучні перешкоди зняті. ЄС має необхідні інструменти для зняття блокади вже цього тижня. Розраховуємо на їх задіяння найближчими днями", – зазначив глава МЗС України.

Він акцентував, що затримки цих рішень надсилають неправильні сигнали очільнику Кремля, і "чим більше часу займає ухвалення цих кроків, тим більше надії він має на знищення ЄС і завдання шкоди його державам-членам".

Андрій Сибіга підтвердив готовність України та Молдови до відкриття переговорних кластерів і закликав скористатися вікном можливостей для офіційного запуску процесу.

"Ми вдячні за зусилля та досягнення на шляху євроінтеграції протягом головування в ЄС Польщі та Данії. Розраховуємо, що головування Кіпру та Ірландії принесуть нові історичні кроки та досягнення на шляху розширення Євросоюзу", – зазначив Андрій Сибіга.

Міністр також розповів про ситуацію на фронті та успіхи України, зокрема в кампанії далекобійних ударів по РФ. Він закликав збільшувати інвестиції в український ОПК та посилювати українську ППО для захисту від російських ударів.

Нагадаємо, перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ низка європосадовців висловили оптимізм щодо розблокування цих важливих для України рішень найближчим часом.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас очікує "позитивних рішень" щодо позики Євросоюзу на 90 млрд для України у середу 22 квітня.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Україна і Молдова готові до формального відкриття усіх шести переговорних кластерів, і вона зі свого боку "сподівається, що Рада ЄС буде діяти швидко".