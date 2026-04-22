У Нідерландах планують знижку на проїзний у громадському транспорті на тлі енергокризи

У Нідерландах зі значними шансами ухвалять рішення про запуск спеціального пільгового проїзного на громадський транспорт в умовах високих цін на пальне.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

За даними джерел у Гаазі, в уряді меншості позитивно сприйняли пропозицію опозиційної GroenLinks-PvdA (Зелені ліві – Партія праці) про запуск цього літа більш вигідного проїзного квитка на громадський транспорт в умовах високих цін на пальне.

Ідея передбачає, щоб місячний проїзний вартістю 49 євро давав можливість поїздок будь-яким громадським транспортом – автобусами, трамваями, метро – без обмежень у кількості поїздок та часі, окрім того, що це не мають бути години пік. Йдеться про тимчасову таку опцію на три літні місяці.

На думку співавторів пропозиції, це спонукатиме усіх, хто має таку можливість, більше користуватись громадським транспортом замість приватного авто, що зменшить споживання пального на рівні країни, як і витрати домогосподарств на свої авто. За їхніми словами, проїзний дозволить зробити поїздки до 60% дешевшими.

З проїзного виключили години пік з міркувань, що люди, які їздять на роботу, вже мають підтримку на ці витрати від своїх роботодавців. Він більше розрахований на інші поїздки для особистих планів.

У парламенті Нідерландів у середу мають відбутися великі дебати стосовно того, яких заходів слід вжити на тлі енергокризи, спричиненої війною на Близькому Сході.

У пропозиціях йдеться, серед іншого, про створення спецфонду для субсидій малозабезпеченим людям, яким з новими цінами не вистачає власних коштів на сплату за комунальні послуги.

