В Нидерландах планируют скидку на проездной в общественном транспорте на фоне энергокризиса

В Нидерландах со значительными шансами примут решение о запуске специального льготного проездного на общественный транспорт в условиях высоких цен на топливо.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

По данным источников в Гааге, в правительстве меньшинства положительно восприняли предложение оппозиционной GroenLinks-PvdA ("Зеленые левые – Партия труда") о запуске этим летом более выгодного проездного билета на общественный транспорт в условиях высоких цен на топливо.

Идея предусматривает, чтобы месячный проездной стоимостью 49 евро давал возможность поездок любым общественным транспортом – автобусами, трамваями, метро – без ограничений в количестве поездок и времени, кроме того, что это не должны быть часы пик. Речь идет о временной такой опции на три летних месяца.

По мнению соавторов предложения, это будет побуждать всех, кто имеет такую возможность, больше пользоваться общественным транспортом вместо частного авто, что уменьшит потребление топлива на уровне страны, как и расходы домохозяйств на свои авто. По их словам, проездной позволит сделать поездки до 60% дешевле.

Из проездного исключили часы пик из соображений, что люди, которые ездят на работу, уже имеют поддержку на эти расходы от своих работодателей. Он больше рассчитан на другие поездки для личных планов.

В парламенте Нидерландов в среду должны состояться большие дебаты относительно того, какие меры следует принять на фоне энергокризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.

В предложениях говорится, среди прочего, о создании спецфонда для субсидий малообеспеченным людям, которым с новыми ценами не хватает собственных средств на оплату коммунальных услуг.

