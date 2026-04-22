У Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которых ждет наказание

Администрация президента США Дональда Трампа разработала список "непослушных и послушных" союзников по НАТО, поскольку Вашингтон ищет способы наказать страны, которые отказались поддержать его войну против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico.

По словам трех европейских дипломатов и чиновника Министерства обороны США, ознакомленного с обсуждениями, этот план включает обзор оборонных взносов стран-членов и распределение их по уровням.

Это последний признак того, что Трамп планирует выполнить свои угрозы союзникам, которые не следуют его пожеланиям. Кроме того, это очередной фактор давления на Альянс, который пострадал от атак американского президента.

Министр обороны США Пит Хегсет озвучил подобную идею в декабре.

"Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями", – предупредил тогда глава Пентагона.

Один из дипломатов сказал, что список "послушных и непослушных", вероятно, отражает эту концепцию.

По словам источников, администрация скрывает любые детали, а чиновники предоставили мало ясности относительно того, какими могут быть льготы или последствия.

"Кажется, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск – это один из вариантов, но это главным образом наказывает США, не так ли?" – сказал другой европейский чиновник.

Существует мало других вариантов для "наказания" стран НАТО, кроме вывода американских войск из Европы, поэтому любой потенциальный план, вероятно, будет предусматривать их перемещение из одной страны в другую. Такая передислокация будет трудоемкой и дорогой, отмечает издание.

Одними из крупнейших бенефициаров этой идеи могут стать Румыния и Польша, поскольку обе страны остаются в благосклонности президента США и будут приветствовать увеличение количества американских войск на своей территории.

Среди прочего, концепция, озвученная Хегсетом в декабре, может дать США возможность отказаться от развертывания войск, совместных учений или продажи военной техники союзникам, которых они считают "плохими", и передать ее "хорошим", отмечают два европейских чиновника.

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

Трамп также заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.