Єврокомісар: війна на Близькому Сході може зірвати літні відпустки європейців

Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Європа опинилася у "дуже серйозній кризі", оскільки запаси авіаційного палива починають вичерпуватися через війну в Ірані, і людям, можливо, доведеться змінити свої плани на літній відпочинок.

Про це він сказав у коментарі Sky News, пише "Європейська правда".

Йоргенсен заявив, що навіть якщо Європейський Союз "зробить все", що в його силах – "якщо авіаційного палива немає, то його немає".

"На жаль, дуже ймовірно, що на відпочинок багатьох людей це вплине – чи то через скасування рейсів, чи то через дуже-дуже дорогі квитки", – визнав він.

За словами єврокомісара, наразі це насамперед криза цін, а не криза постачання.

"На жаль, ми не можемо бути впевнені, що зможемо запобігти кризі постачання, особливо авіаційного палива, у майбутньому, якщо криза триватиме", – зазначив Йоргенсен.

На його думку, "за найкращого сценарію" цінова криза триватиме ще досить довго.

"Паливна інфраструктура зруйнована настільки, що на її відновлення підуть роки, а це означає, що протягом місяців, а може й років, ми бачитимемо набагато вищі ціни, ніж до початку цієї кризи", – додав він.

Також Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту.

Раніше ЗМІ писали, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

А найбільший авіаційний холдинг Європи, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.