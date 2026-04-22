Еврокомиссар: война на Ближнем Востоке может сорвать летние отпуска европейцев

Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что Европа оказалась в "очень серьезном кризисе", поскольку запасы авиационного топлива начинают исчерпываться из-за войны в Иране, и людям, возможно, придется изменить свои планы на летний отдых.

Об этом он сказал в комментарии Sky News, пишет "Европейская правда".

Йоргенсен заявил, что даже если Европейский Союз "сделает все", что в его силах – "если авиационного топлива нет, то его нет".

"К сожалению, очень вероятно, что на отдых многих людей это повлияет – то ли из-за отмены рейсов, то ли из-за очень-очень дорогих билетов", – признал он.

По словам еврокомиссара, сейчас это прежде всего кризис цен, а не кризис поставок.

"К сожалению, мы не можем быть уверены, что сможем предотвратить кризис поставок, особенно авиационного топлива, в будущем, если кризис будет продолжаться", – отметил Йоргенсен.

По его мнению, "при наилучшем сценарии" ценовой кризис продлится еще достаточно долго.

"Топливная инфраструктура разрушена настолько, что на ее восстановление уйдут годы, а это означает, что в течение месяцев, а может и лет, мы будем видеть гораздо более высокие цены, чем до начала этого кризиса", – добавил он.

Также Йоргенсен заявил, что ЕС рассматривает возможность обязать страны создавать запасы авиационного топлива и, возможно, перераспределять его с учетом региональных потребностей и дефицита.

Ранее СМИ писали, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

А крупнейший авиационный холдинг Европы, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.