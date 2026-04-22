Німецька поліція провела рейди у справі про збут краденого майна

У Німеччині правоохоронці провели масштабну операцію проти ухилення від сплати податків і збуту краденого майна.

Про це повідомили в Управлінні кримінальної поліції Саксонії, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

Обшуки відбулися одразу в восьми федеральних землях. За даними слідства, обшуки пройшли у 52 об’єктах, зокрема у квартирах, офісах та податкових установах у Саксонії, Саксонії-Ангальт, Тюрінгії, Бранденбурзі, Північному Рейні-Вестфалії, Баварії, Баден-Вюртемберзі та Гессені.

В операції взяли участь понад 300 співробітників поліції та податкової служби.

Як зазначається, у межах розслідування було виконано один ордер на арешт. Під слідством перебувають шестеро підозрюваних із Лейпцигу.

За інформацією правоохоронців, справа пов’язана зі злочинами у сфері торгівлі багаторазовими піддонами та може мати ознаки діяльності так званих кланових структур.

Загальний збиток оцінюється більш ніж у 2,2 млн євро. Правоохоронці наголосили, що слідчі дії тривають, а аналіз вилучених доказів потребуватиме часу.

Наприкінці березня берлінська прокуратура проводила обшуки в численних квартирах в межах розслідування ймовірного підпалу високовольтних ліній електропередачі у Берліні у вересні минулого року.

На початку квітня у Німеччині у двох компаніях з регіону Рейн-Майн, які підозрюються у незаконному експорті деталей машин та хімічних речовин до Росії, після масштабного рейду митники вилучили незаконні активи.