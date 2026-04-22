Німецька поліція провела рейди у справі про збут краденого майна

Новини — Середа, 22 квітня 2026, 16:40 — Уляна Кричковська

У Німеччині правоохоронці провели масштабну операцію проти ухилення від сплати податків і збуту краденого майна. 

Про це повідомили в Управлінні кримінальної поліції Саксонії, передає Spiegel, пише "Європейська правда". 

Обшуки відбулися одразу в восьми федеральних землях. За даними слідства, обшуки пройшли у 52 об’єктах, зокрема у квартирах, офісах та податкових установах у Саксонії, Саксонії-Ангальт, Тюрінгії, Бранденбурзі, Північному Рейні-Вестфалії, Баварії, Баден-Вюртемберзі та Гессені. 

В операції взяли участь понад 300 співробітників поліції та податкової служби.

Як зазначається, у межах розслідування було виконано один ордер на арешт. Під слідством перебувають шестеро підозрюваних із Лейпцигу. 

За інформацією правоохоронців, справа пов’язана зі злочинами у сфері торгівлі багаторазовими піддонами та може мати ознаки діяльності так званих кланових структур. 

Загальний збиток оцінюється більш ніж у 2,2 млн євро. Правоохоронці наголосили, що слідчі дії тривають, а аналіз вилучених доказів потребуватиме часу.

Наприкінці березня берлінська прокуратура проводила обшуки в численних квартирах в межах розслідування ймовірного підпалу високовольтних ліній електропередачі у Берліні у вересні минулого року. 

На початку квітня у Німеччині у двох компаніях з регіону Рейн-Майн, які підозрюються у незаконному експорті деталей машин та хімічних речовин до Росії, після масштабного рейду митники вилучили незаконні активи

