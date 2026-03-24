У Берліні проводять обшуки у лівих екстремістів через вересневий блекаут в частині міста

Берлінська прокуратура з ранку вівторка проводить обшуки в численних квартирах в межах розслідування ймовірного підпалу високовольтних ліній електропередачі у Берліні у вересні минулого року.

повідомляє Spiegel.

Речник відомства Алан Бауер підтвердив, що наразі в Берліні виконується 14 ордерів на обшуки.

Заходи спрямовані проти кількох підозрюваних. Наразі Бауер відмовився надати додаткову інформацію, пославшись на те, що рейд триває.

Окрім обшуків у Берліні, були також проведені обшуки в чотирьох об'єктах нерухомості в Бранденбурзі, Гамбурзі та Північному Рейні-Вестфалії. За інформацією видання, жоден ордер на арешт не був виконаний.

За даними поліції, в обшуках залучені загалом 500 співробітників. Рейди стали наслідком масштабного розслідування, проведеного оперативною групою "Напруга" Поліції державної безпеки, в тому числі за звинуваченнями в антиконституційній диверсії, створенні злочинної організації та підпалі. Влада заявила, що наразі триває оцінка доказів, не надаючи подальших подробиць.

9 вересня 2025 року підозрювані ліві екстремісти здійснили підпал, спричинивши відключення електроенергії, яке тривало кілька днів. Вогонь знищив кілька товстих високовольтних ліній електропередачі біля основи двох опор у Берлін-Йоганністалі, в районі Трептов-Кьопенік.

Спочатку відключення електроенергії торкнулося близько 50 тисяч приватних і бізнес-клієнтів державного оператора електромереж Stromnetz Berlin GmbH. За оцінками, компанії зазнали збитків у розмірі від 30 до 70 млн євро.

Нагадаємо, інцидент з підпалом стався також на початку січня. Через пожежу кабельного мосту у Берліні 50 тисяч домівок та понад дві тисячі підприємств на кілька днів залишились без електропостачання.

Згодом ліворадикальна організація Vulkangruppe взяла на себе відповідальність за підпал. Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідування щодо членства у терористичній організації, диверсії, підпалі та порушенні роботи інфраструктури.

