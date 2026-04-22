Немецкая полиция провела рейды по делу о сбыте краденного имущества

В Германии правоохранительные органы провели масштабную операцию по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сбытом краденного имущества.

Об этом сообщили в Управлении уголовной полиции Саксонии, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Обыски прошли одновременно в восьми федеральных землях. По данным следствия, обыски прошли в 52 объектах, в частности в квартирах, офисах и налоговых учреждениях в Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии, Баварии, Баден-Вюртемберге и Гессене.

В операции приняли участие более 300 сотрудников полиции и налоговой службы.

Как отмечается, в рамках расследования был исполнен один ордер на арест. Под следствием находятся шесть подозреваемых из Лейпцига.

По информации правоохранителей, дело связано с преступлениями в сфере торговли многоразовыми поддонами и может иметь признаки деятельности так называемых клановых структур.

Общий ущерб оценивается более чем в 2,2 млн евро. Правоохранители подчеркнули, что следственные действия продолжаются, а анализ изъятых доказательств потребует времени.

В конце марта берлинская прокуратура проводила обыски в многочисленных квартирах в рамках расследования вероятного поджога высоковольтных линий электропередачи в Берлине в сентябре прошлого года.

В начале апреля в Германии в двух компаниях из региона Рейн-Майн, подозреваемых в незаконном экспорте деталей машин и химических веществ в Россию, после масштабного рейда таможенники изъяли незаконные активы.