Зеленский ожидает оперативных решений ЕС по кредиту для Украины и санкциям против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал разблокирование процедуры принятия кредита на 90 млрд евро и 20-го пакета санкций ЕС против России, подчеркнув, что ожидает оперативного выполнения договоренностей.

Об этом он написал на платформе X, передает "Европейская правда".

Как известно, в среду после обеда Комитет постоянных представителей ЕС начал письменную процедуру одобрения кредита для Украины на 90 млрд евро, а также 20-го пакета санкций ЕС против России. Начатая процедура продлится до 13 часов по киевскому времени 23 апреля.

Этот шаг стал возможен после того, как Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Зеленский приветствовал шаги ЕС по одобрению важных для Украины решений и выразил надежду, что они быстро вступят в силу.

"Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Евросоюзом, даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба". Рассчитываем, что и со стороны Европы будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины. Важно, чтобы европейский пакет поддержки заработал оперативно", – написал украинский президент.

Зеленский добавил, что Украина также будет обсуждать с лидерами ЕС открытие кластеров для Украины в процессе переговоров о ее вступлении в блок.

Как сообщалось, министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока заявил, что поставки российской нефти в Венгрию возобновились в среду, 22 апреля.

Как сообщала "Европейская правда", глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать 20-й пакет санкций против РФ – но только тогда, когда "российская нефть поступит в Словакию по трубопроводу "Дружба".

В то же время СМИ сообщили, что транзит российской нефти в страну также был возобновлен в среду.