Премьер-министр Литвы призвала Зеленского избегать риторики запугивания после заявлений о нападении РФ

После того как эстонские политики резко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном нападении России на страны Балтии, премьер-министр Литвы Инга Ругинене предложила избегать риторики запугивания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Тем более, что для такой риторики нет никаких предпосылок. Если бы мы видели, что такие предпосылки существуют, то, очевидно, наша риторика тоже изменилась бы. Сегодня хочу сказать, что мы вкладываем значительные финансовые ресурсы в оборону, мы являемся членами альянса НАТО, (...) и сегодня, безусловно, нет никаких сигналов о том, что могли бы быть определенные моменты нападения здесь и сейчас", – заявила глава литовского правительства журналистам в среду.

Кроме того, премьер-министр подчеркнула, что Литва готова ответить на возможные провокации.

"Мы живем в непосредственной близости от зоны конфликта, граничим с Беларусью, и случаются различные провокации и гибридные атаки (...). Но для этого и нужна серьезная подготовка к необходимым ответным мерам и адаптации, для приспособления наших стратегических планов в соответствии с сегодняшними реалиями", – подчеркнула Ругинене.

Как сообщалось, эстонские политики утверждают, что заявления президента Владимира Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии не способствуют сотрудничеству.

Ранее российская пропаганда активно распространяла утверждения, что страны Балтии и Польша якобы разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по портам РФ вокруг Петербурга, а в МИД РФ заявили, что "сделали предупреждение" государствам Балтии.

Также в Минобороны России опубликовали перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".