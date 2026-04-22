Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита ЕС

Президент Владимир Зеленский назвал разблокирование кредита для Украины, принятие нового пакета санкций и прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз среди ожиданий от предстоящего саммита Европейского Союза.

Об этом он заявил во время онлайн-общения с представителями СМИ, передает "Европейская правда".

Президент назвал вопросом номер один тему разблокирования кредита в 90 млрд евро для Украины.

"Второй вопрос – это санкционный пакет, 20-й пакет. Мы должны работать и увеличивать пакеты давления на Россию за ее агрессию. Вопрос не в количестве пакетов, вопрос в качестве", – отметил Зеленский.

Он добавил, однако, что с 20-м пакетом "немного затянули".

Среди других вопросов он назвал "дроновое соглашение" европейского формата.

"С несколькими странами мы начали это обсуждать. Верим в продолжение", – заявил Зеленский.

Также он упомянул о вопросе переговорных кластеров на пути вступления в ЕС.

"Безусловно, для этого нужна единодушие, чтобы все голоса Европы звучали. Я думаю, что также в ближайшее время, в течение недели или месяца, этот вопрос решится", – сказал Зеленский.

Как известно, в среду после обеда Комитет постоянных представителей ЕС начал письменную процедуру одобрения кредита для Украины на 90 млрд евро, а также 20-го пакета санкций ЕС против России. Начатая процедура продлится до 13 часов по киевскому времени 23 апреля.

Этот шаг стал возможен после того, как Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал разблокирование процедуры одобрения кредита на 90 млрд евро и 20-го пакета санкций ЕС против России, подчеркнув, что ожидает оперативного выполнения договоренностей.