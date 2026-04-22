У Німеччині провели операцію проти схеми переправлення мігрантів

У Німеччині правоохоронці провели масштабну операцію проти злочинної мережі, яку підозрюють у незаконному переправленні людей за допомогою документів сирійських біженців.

Як повідомили у федеральній поліції, у рейдах, що відбулися у Лейпцигу та його околицях, взяли участь близько 1000 співробітників. Вони обшукали понад 50 житлових і комерційних приміщень.

За версією слідства, учасники схеми використовували справжні дозволи на проживання, видані сирійським біженцям у Німеччині, які передавалися людям у Сирії зі схожою зовнішністю.

Це дозволяло останнім в’їжджати до країни під виглядом законних власників документів.

Більшість підозрюваних, за даними поліції, добровільно передавали свої документи для використання у схемі, тоді як інші могли бути причетні до організації незаконного в’їзду.

Загалом 44 особи пройшли процедури ідентифікації.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи на проживання, записи про бронювання авіаквитків, а також щонайменше 93 тисячі євро готівкою.

Крім того, як зазначається, зафіксовано можливі порушення законодавства щодо наркотиків і вибухових речовин, а також ознаки зв’язків деяких підозрюваних з організованою злочинністю.

Схему вдалося частково викрити завдяки роботі спеціальних консультантів з документів і віз, яких Німеччина розміщує в аеропортах за межами ЄС. Вони допомагають виявляти підробки та підозрілі випадки під час перевірок.

Наприкінці березня стало відомо, що німецький канцлер Фрідріх Мерц прагне, щоб до 80% з понад 900 тисяч сирійців, які перебувають у Німеччині, повернулися на батьківщину.

Того ж місяця президент Сирії Ахмед аль-Шараа прибув до Німеччини для проведення переговорів у Берліні.