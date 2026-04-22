В Германии провели операцию по пресечению схемы незаконного перевозки мигрантов

В Германии правоохранительные органы провели масштабную операцию против преступной сети, подозреваемой в незаконной переправке людей с использованием документов сирийских беженцев.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Как сообщили в федеральной полиции, в рейдах, прошедших в Лейпциге и его окрестностях, приняли участие около 1000 сотрудников. Они обыскали более 50 жилых и коммерческих помещений.

По версии следствия, участники схемы использовали подлинные виды на жительство, выданные сирийским беженцам в Германии, которые передавались людям в Сирии с похожей внешностью.

Это позволяло последним въезжать в страну под видом законных владельцев документов.

Большинство подозреваемых, по данным полиции, добровольно передавали свои документы для использования в схеме, тогда как другие могли быть причастны к организации незаконного въезда.

Всего 44 человека прошли процедуры идентификации.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы на проживание, записи о бронировании авиабилетов, а также не менее 93 тысяч евро наличными.

Кроме того, как отмечается, зафиксированы возможные нарушения законодательства в отношении наркотиков и взрывчатых веществ, а также признаки связей некоторых подозреваемых с организованной преступностью.

Схему удалось частично раскрыть благодаря работе специальных консультантов по документам и визам, которых Германия размещает в аэропортах за пределами ЕС. Они помогают выявлять подделки и подозрительные случаи во время проверок.

В конце марта стало известно, что немецкий канцлер Фридрих Мерц стремится к тому, чтобы до 80% из более чем 900 тысяч сирийцев, находящихся в Германии, вернулись на родину.

В том же месяце президент Сирии Ахмед аль-Шараа прибыл в Германию для проведения переговоров в Берлине.