Мерц хоче, щоб до 80% сирійців повернулися з Німеччини на батьківщину

Німецький канцлер Фрідріх Мерц прагне, щоб до 80% з понад 900 тисяч сирійців, які перебувають у Німеччині, повернулися на батьківщину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"У довгостроковій перспективі, протягом наступних трьох років, і це також було бажанням президента аль-Шараа, близько 80% сирійців, які зараз проживають у Німеччині, повинні повернутися на батьківщину", – сказав він на пресконференції з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Берліні.

Німеччина і Сирія домовилися про створення спільної робочої групи. До неї будуть залучені міністерства розвитку та внутрішніх справ, а також сама канцелярія канцлера. Крім того, за кілька днів відбудеться ознайомча поїздка німецьких представників до Сирії.

Через рік після закінчення війни загальні умови в Сирії фундаментально покращилися, продовжив Мерц. Тому потреби в захисті повинні бути переоцінені.

"Це також означає: той, хто більше не має права на проживання в Німеччині, покине Німеччину", – заявив канцлер.

Він сказав, що звернувся до аль-Шараа з проханням надати пріоритет поверненню тих, хто більше не має дійсного дозволу на проживання в Німеччині: "Тут у нас є невелика група, але група, яка створює нам проблеми, сирійців, які скоїли злочини, і яких ми зараз хочемо терміново репатріювати".

Ті сирійці, які хочуть залишитися в Німеччині і добре інтегровані, можуть залишитися в Німеччині, сказав Мерц.

Очікується, що репатріанти відіграватимуть важливу роль у відновленні країни.

Уряд Німеччини підтримає відновлення країни, зруйнованої громадянською війною, програмою реконструкції, порадами та досвідом, оголосив Мерц. За словами Мерца, Німеччина надає близько 200 мільйонів євро, наприклад, на розширення водопостачання та зміцнення економічних зв'язків.

Аль-Шараа пообіцяв, що права кожного будуть дотримані: "Ми хочемо повернутися до хорошої форми співіснування".

"Війна, звичайно, закінчилася, але битва за відновлення тільки почалася", – підсумував він. Він повідомив, що розмовляв з Мерцом про збільшення німецьких інвестицій і про можливість для репатріантів працювати в німецьких компаніях у Сирії.

Як повідомлялося, президент Сирії Ахмед аль-Шараа прибув до Німеччини для проведення переговорів у Берліні на тлі суперечок щодо доречності його візиту.

Це перший офіційний візит сирійського лідера до Німеччини з моменту його вступу на посаду після повалення Башара аль-Асада наприкінці 2024 року.

Спочатку Мерц запросив аль-Шараа в листопаді, головним чином для обговорення повернення сирійських біженців, але візит, запланований на січень, було відкладено через поновлення сутичок у Сирії.

Німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт раніше заявив, що уряд хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.