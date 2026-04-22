У Литві заявили про ефект від зниження акцизу на дизель
Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчунас заявив, що рішення про зниження акцизу на дизельне пальне вже дало свої результати.
Про це він сказав у ефірі LRT, пише "Європейська правда".
У вівторок, 14 квітня, парламент Литви схвалив тимчасове зниження акцизного збору на дизельне пальне з метою стримування зростання цін на паливо, спричиненого конфліктом на Близькому Сході.
Вайчунас заявив, що таке рішення вже дало свої результати.
"Криза, безумовно, ще не минула. Ефект [від зниження акцизу] був очевидним. Існує так звана психологічна ціна на дизельне паливо – два євро за літр – і її вдалося знизити. Заходи, безперечно, були доречними, оскільки дали певний ефект, але потрібна довгострокова стійкість", – сказав він.
Литовський міністр наголосив, що зниження акцизного збору впливає на ціни поступово.
Нещодавно уряд Греції оголосив пакет заходів підтримки населення на 500 млн євро, які будуть профінансовані з профіциту бюджету.
Єврокомісія 22 квітня оприлюднила пакет заходів на рівні ЄС для боротьби з енергокризою, спричиненою війною на Близькому Сході.
Писали, що Франція у травні витратить приблизно 180 млн євро на заходи підтримки у зв’язку з високими цінами на пальне.