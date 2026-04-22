В Литве заявили об эффекте от снижения акциза на дизельное топливо

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас заявил, что решение о снижении акциза на дизельное топливо уже дало свои результаты.

Об этом он сказал в эфире LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 14 апреля, парламент Литвы одобрил временное снижение акцизного сбора на дизельное топливо с целью сдерживания роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

"Кризис, безусловно, еще не миновал. Эффект [от снижения акциза] был очевиден. Существует так называемая психологическая цена на дизельное топливо – два евро за литр – и ее удалось снизить. Меры, несомненно, были уместными, поскольку дали определенный эффект, но нужна долгосрочная стабильность", – сказал он.

Литовский министр подчеркнул, что снижение акцизного сбора влияет на цены постепенно.

Недавно правительство Греции объявило о пакете мер поддержки населения на 500 млн евро, которые будут профинансированы из профицита бюджета.

Еврокомиссия 22 апреля обнародовала пакет мер на уровне ЕС для борьбы с энергетическим кризисом, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что Франция в мае потратит около 180 млн евро на меры поддержки в связи с высокими ценами на топливо.