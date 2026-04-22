ЕС и Украина провели первое с 2022 года заседание Совместного авиационного комитета

Состоялось первое с 2022 года заседание Совместного авиационного комитета Украина – ЕС, который является одним из ключевых инструментов реализации Соглашения о Совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил в Telegram, пишет "Европейская правда".

По словам Кулебы, это один из ключевых инструментов реализации Соглашения о Совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое устанавливает единые правила для авиации и интегрирует нашу страну в европейскую авиационную систему.

На заседании согласовали перечень актов права ЕС, которые Украина должна внедрить, а также подходы к их имплементации с учетом текущих условий.

Это означает переход к практическому внедрению европейских правил в сфере авиации – от безопасности полетов до защиты прав пассажиров.

"Наша цель – чтобы после открытия неба украинский рынок работал по тем же правилам, что и в ЕС: прозрачно, безопасно и с равными условиями для перевозчиков", – отметил Кулеба.

По его словам, украинские авиакомпании сейчас работают в чрезвычайно сложных условиях.

"Именно поэтому готовим систему уже сейчас – чтобы после возобновления полетов рынок сразу был интегрирован в европейское пространство", – заявил Кулеба.

Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение о Совместном авиационном пространстве, известное как соглашение об "открытом небе", 12 октября 2021 года. Рада ратифицировала его за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

