Кос: ЄС вперше з 2013 року починає роботу над договором про вступ нової держави

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос привітала рішення про створення робочої групи, яка розробить договір про приєднання Чорногорії до Європейського Союзу.

Про це Кос написала у соцмережі Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісарка наголосила, що це вперше з 2013 року ЄС розпочинає роботу над договором про вступ нової держави-члена.

"Вітаю Чорногорію та (її прем’єр-міністра) Мілойко Спаїча! Ваше майбутнє в складі Європейського Союзу набуває реальних обрисів", – зазначила Кос.

Вона підкреслила, що цей крок є чітким визнанням прогресу Чорногорії та потужним сигналом продовжувати реформи.

Чорногорія, разом з Албанією, є фаворитом у перегонах за те, щоб стати першою країною, яка приєднається до Європейського Союзу після того, як у 2013 році до клубу прийняли Хорватію.

Подгориця завершила переговори щодо 14 із 35 так званих "кластерів" – раундів перемовин, об’єднаних за різними темами, від оподаткування до екологічної політики. Це породжує надію на те, що вона може стати членом ЄС у найближчі роки.

22 квітня Чорногорія зробила ще один крок назустріч членству в ЄС: країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.

Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

Марта Кос допускає можливість вступу Чорногорії в ЄС до 2028 року.